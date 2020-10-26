بالصور.. تعرف على الحيوان الأليف الذي يشبه صفات برجك





وقالت « بدر» إن برج السرطان يشبه العصفور في صفاته، لأنه محبوب من الجميع، كبارًا وصغارًا، ولا يخاف أحد منه إطلاقًا، وإذا أهملته ولم تهتم به، سيطير بعيدًا، ولن يعود لك مرة أخرى.





وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن برج العذراء يشبه في صفاته الببغاء، حيث أنه ذكى، وجميل، ومميز، بالإضافة إلى كونه كائنًا مدللًا ويستطيع أن يضفى البهجة على قلوب كل من حوله، ولديه قدرة تحمل فائقة على الظروف والأوضاع المختلفة، تمامًا مثل الببغاء.





وتابعت أن برج الأسد يشبه في صفاته الأرنب، والذي يتميز بمظهر جميل ومميز يجعل الجميع يحبونه ويرغبون فى الاقتراب منه، فضلًا عن قدراته ومهاراته المتعددة وذكائه وسرعة بديهته، تمامًا مثل الأرنب الذى يستطيع أن يشم رائحة الخطر عن بعد.





وواصلت أن برج الميزان يشبه في صفاته الأرنب، فشكله جميل ومميز، يحبه الجميع من أول نظرة، فهو كائن اجتماعى من الدرجة الأولى، لكنه كثيرًا ما يفضل الوحدة والعزلة حتى يحمى نفسه من غدر الأخرين، تمامًا مثل الباندا.









ونبهت أن برج العقرب يشبه في صفاته الحمام، حيث يحلق بعيدًا فتعتقد أنه لن يعود ثانية، لكنه بقدر ما يبتعد فإنه دائمًا ما يعود فى النهاية إلى موطنه، فضلًا عن قدرته الهائلة على الاحتفاظ بالأسرار وإيصال الرسائل فى سرية تامة، تمامًا مثل الحمام.





وأكملت أن برج القوس يشبه في صفاته الشمبانزي، لأنه ممتع، وخفيف الظل، ولطيف ومسلٍ، يستطيع أن يخرجك من حالة الهم والضيق بسهولة، ويجلب السعادة إلى قلبك، ولذلك فإنك معه لن تشعر بالوحدة أبدًا، تمامًا مثل الشمبانزى.





وأشارت إلى أن برج الجدي يشبه في صفاته الحصان، لأن لديه قدرة عالية على تحمل مشاق ومتاعب الحياة تحت أقسى الظروف، والصبر عليها ومواصلة السير، فضلًا عن إصراره على الوصول لأهدافه مهما واجهته صعوبات، مثل الحصان تمامًا.





ولفتت إلى أن برج الدلو يشبه في صفاته السمك، حيث أن جوده لطيف ومريح للأعصاب، ويُساعدك على التأمل والإبداع، لكنه يحتاج لشخص يقدره ويعرف قيمة وجوده فى حياته، تمامًا مثل أسماك الزينة التى لا يعرف قيمتها سوى المبدعون.





وأفادت أن برج الحوت يشبه في صفاته الهامستر، حيث أنه مفضل لدى الكثيرين، بلطفه وشكله المميز، فضلًا عن ذكائه ومهاراته المتعددة وقدرته على لفت أنظار الجميع إليه، بالإضافة إلى قدرته على التكيف مع الأوضاع المختلفة، تمامًا مثل الهامستر.