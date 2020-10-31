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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتوجه إلى العراق للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي بدأت أعمالها التحضيرية يوم 28 أكتوبر الجاري، وتعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسى وزراء البلدين. 

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والتعاون الدوليّ، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران  المدني، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين الحكوميين. 

كما يشارك فى أعمال اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال الذى سيقام على هامشها، عدد من رجال الأعمال من كلا الجانبين المصرى والعراقى. 

ومن المقرر أن يعقد  الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة  جلسات مباحثات ولقاءات مع كبار المسئولين العراقيين. 

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المشاركة في إعادة إعمار العراق، إلى جانب توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية، وتهيئة المناخ أمام الشركات المصرية للاستثمار في العراق، فضلا عن زيادة التبادل التجارى وتسهيل نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.

ومن المنتظر أن يتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

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