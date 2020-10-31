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فن

ماجد المصري: أرحب بتقديم جزء ثان من مسلسل الوجه الآخر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثانى بطولاته في مجال الدراما.

وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لدى من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".

تابع: أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة.

وأضاف ماجد: أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصة في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرا.

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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