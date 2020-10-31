استغرق 30 عاما.. مطار برلين الجديد.. قصة فشل وإحراج للماكينات الألمانية

استغرق بدء تشغيله 30 عامًا، مع غياب 7 مواعيد للافتتاح، وبدلا من أن يكون رمزا لعاصمة ألمانية متجددة، كان المطار الجديد أحد أكثر الفضائح العامة وضوحًا في الذاكرة الحديثة في ألمانيا.





كان من المقرر افتتاح مطار برلين-براندنبورج (BER) في 3 يونيو 2012، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يفوت فيها المشروع الموعد النهائي المحدد له ، لكنها كانت الأكثر تميزًا.





وقبل موعد الافتتاح مباشرة، أبلغ المفتشون- وفقا لوكالة "DW" الألمانية- عن وجود حوالي 120 ألف عيب، بما في ذلك مشكلات السلامة من الحرائق ، والأبواب الأوتوماتيكية التي لم تفتح ، والأسقف المتدلية، كما تم العثور على حوالي 170،000 كيلومتر (106،000 ميل) من الكابلات المثبتة في المطار وحوله بشكل خطير. كما تعذر تشغيل بعض الأضواء.





لقد استغرق الأمر أكثر من تسع سنوات، وسلسلة من مديري شركات المطارات الذين يتقاضون رواتب جيدة ، لفرز المشاكل في مطار برلين الدولي الجديد - المعروف أيضًا باسم مطار ويلي براندت، على اسم الزعيم الراحل لبرلين الغربية ثم ألمانيا الغربية.





والآن بعد أن قال مسؤولو المطار إنه جاهز للإقلاع ، فمن المرجح أن القليل من الطائرات تفعل ذلك، كما تسببت جائحة الفيروس التاجي في حدوث فوضى في شركات الطيران والسفر، خلال شهر أغسطس، وانخفضت معها حركة المسافرين الجويين في برلين بنسبة 70٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.





أعباء مستقبلية





من حيث السعة، قد تكون هذه أخبارًا جيدة، حتى لو كانت لسبب خاطئ، فقد تم تصميم مطار BER للتعامل مع 27 مليون مسافر سنويًا. في عام 2019 ، ومر أكثر من 35 مليون شخص عبر Tegel و Schönefeld ، المطارات المثقلة بالأعباء في برلين ، والتي من المقرر إغلاقها ودمجها على التوالي مع BER. وبغض النظر عن مخاوف الوباء ، يتوقع محللو السياحة نموًا مطردًا في عدد زوار العاصمة الألمانية.





ويجري العمل بالفعل على توسعة المطار؛ لتلبية الطلب الإضافي، في حالة عودته. وقد يكلف ذلك 2.3 مليار يورو أخرى (2.7 مليار دولار) بحلول عام 2030 ، أو ما يقرب من الميزانية الأصلية للمشروع بأكمله.





وتبلغ التكاليف الفعلية أكثر من 7 مليارات يورو (8.2 مليار دولار) ، وهي فاتورة مشتركة بين ولايتي برلين وبراندنبورج والحكومة الفيدرالية الألمانية. فهم يدعمون FBB ، الشركة التي تدير مطارات برلين وأشرفت على بناء المطار الجديد.





وقد تسببت التأخيرات وتجاوزات التكاليف مع الخسائر الوبائية. ما يقرب من 300 مليون يورو إضافية، في شكل منح وقروض من الدولة.





وذكرت وزارة المالية الألمانية- في سبتمبر- أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيُفلس قبل افتتاح المطار في 31 أكتوبر، وقد يحتاج إلى أكثر من مليار يورو خلال السنوات القليلة المقبلة للبقاء في الهواء . إذا كانت الدولة لا تريد - أو لا تستطيع - إيجاد طريقة لخصخصة الشركة ، ولو جزئيًا ، فإن هذه التكاليف تظل يتحملها دافعو الضرائب.





بداية مشؤومة





تعرضت العلامة التجارية "صنع في ألمانيا" المعترف بها عالميًا للضرب. كان من المفترض أن يمثل المطار كل ما تأمل برلين في أن تصبح عليه - مدينة عالمية موحدة تستحق أن تكون عاصمة لواحد من أكبر الاقتصادات في العالم. وبدلًا من ذلك ، أصبح مطار برلين-براندنبورج يمثل كل شيء لطالما سخرت منه برلين: الإدارة العامة غير الكفؤة وسوء الإدارة المالية ، وغير القادرة على رؤية المشاريع الكبيرة.





بدأ المشروع بداية صعبة. كحلم لأول مرة في عام 1990، بعد وقت قصير من سقوط جدار برلين وإعادة توحيد ألمانيا ، استغرق الأمر ست سنوات للاستقرار في مكان يتم بناؤه. لم يحدث الانطلاق الرسمي لعقد آخر. تبعثر المستثمرون من القطاع الخاص عندما تومض إنذارات المخاطر الخاصة بهم باللون الأحمر ، تاركين الدولة وحدها لتمويل البناء والإشراف عليه. حتى رمز المطار الأصلي ، BBI (Berlin-Brandenburg International) ، كان لا بد من تغييره لأن أحد المطارات في الهند كان يستخدمه بالفعل.





وسواء كان ذلك بسبب طلبات جديدة من الدولة أو لوائح السلامة المحدثة من الاتحاد الأوروبي ، كان على مهندسي المطار تعديل خططهم بانتظام. كان لا بد من تأجيل الافتتاح الأصلي في أكتوبر 2011 لمدة ثمانية أشهر ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أحد المقاولين الرئيسيين للمشروع.





وفي كتابه "الصندوق الأسود BER" ​​، ألقى كبير المهندسين المعماريين مينهارد فون جيركان باللوم على الضغوط السياسية لإنجاز المهمة ، على الرغم من "احتجاج إدارة المشروع". وقد اتهم هو وآخرون مكتب التحقيقات الفيدرالي بمحاولة التستر على المشاكل ، والتلاعب بالتقارير قبل أن تصل إلى مجلس الرقابة ، الذي كان في ذلك الوقت بقيادة عمدة برلين آنذاك كلاوس فويريت ، أحد كبار المدافعين عن المطار.





الأشياء تتداعى





قد لا ينتهي الفشل الذريع بافتتاح BER في 31 أكتوبر. حيث يتساءل النقاد عما إذا كان المطار المصمم في أوائل العقد الأول من القرن الحالي متوافقًا مع التكنولوجيا وعادات السفر لعام 2020 وما بعده.





شركة السكك الحديدية الألمانية ، دويتشه بان ، ليس لديها خطط فورية لتقديم خط سكك حديدية عالي السرعة ، كما تتمتع به المطارات الألمانية الرئيسية الأخرى. سيتوقف قطار واحد فقط لمسافات طويلة عند BER ؛ خلافًا لذلك ، سيتعين على الركاب ركوب سكك حديدية إقليمية إلى برلين والتغيير في المحطة المركزية لمواصلة السفر - أو السير في طريق غير صديق للمناخ من خلال رحلة محلية.





وقد يواجه المسؤولون الحكوميون ، بمن فيهم المستشارة أنجيلا ميركل ، بعض الإزعاج أثناء السفر أيضًا. عندما نقلت ألمانيا عاصمتها من بون إلى برلين بعد إعادة التوحيد ، لم يأت أسطولها من الطائرات ، بسبب نقص المساحة في المطارات الأصغر في برلين. وكان المقصود من انشاء BER تغيير ذلك ، لكن القوات المسلحة الألمانية ، Bundeswehr ، تقول إنه لا يوجد سوى مساحة كافية للاحتفاظ بسبع طائرات من أصل 19 طائرة هناك. وسيتعين على الباقين أن يظلوا مسافرين خاليين من مطار كولونيا بون - على الجانب الآخر من البلاد - لنقل الركاب المهمين ، الأمر الذي أثار استياء نشطاء المناخ والمحاسبين الحكوميين.





واستنتج معظم محققو المطارات وسلطات الرقابة من سنوات النكسات والوعود التي لم يتم الوفاء بها؛ أن ملحمة BER هي فشل من البداية إلى النهاية، وسيتواجد العديد من المسؤولين عنه للاحتفال بافتتاحه المتأخر بشكل غير عصري.





وقد تكون لحظة صامتة أكثر بالنسبة لأولئك القريبين من اسم المطار الشهير ويلي براندت. بينما قال متحدث باسم مؤسسة ويلي براندت لـ "DW" إنها ترحب بافتتاح المطار وارتباطه بالمستشار الراحل ، إلا أن أطفاله الذين تم الاتصال بهم للتعليق فضلوا التزام الصمت.