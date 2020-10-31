وزيري يكشف تفاصيل متحف مدينة شرم الشيخ السياحية بعد افتتاحه.. فيديو

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إنه لاول مرة يتم افتتاح متحف في مدينة شرم الشيخ السياحية وهذا يعتبر مقصدا سياحيا جديدا يضاف علي خريطة السياحة العالمية.





وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أن هذا المتحف يحتوي علي 5 الاف و200 قطعة اثرية تحكي تاريخ مصر عبر العصور الفرعونية مرورا بالفترة اليونانية والفترة الرومانية والعصر الحديث حتي التراث السيناوي .





، ان هذا المتحف به قطع آثار تعرض لأول مرة وهي نتائج حفائر البعثة المصرية التي تم اكتشافها العام الماضي في منطقة سقارة. وأوضح وزيري آثارلأولتم



