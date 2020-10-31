مصطفي وزيري: متحف شرم الشيخ يضم 5200 قطعة أثرية عن قصة حضارة مصر

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جميع العاملين فى المجلس الاعلي للاثار يشهدون اليوم عرس بسبب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 3 متاحف في يوم واحد في 3 محافظات مختلفة.









وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الاعلامية عزة مصطفي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، ان متحف شرم الشيخ الذي تم افتتاحه اليوم يحتوي علي 5200 قطعة آثرية تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.





وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القاعة الرئيسية في متحف شرم الشيخ تضم خبئة مومياوات الحيوانات والطيور التى أكتشفت العام الماضي من خلال بعثة مصرية خالصة.









وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، أنه تم افتتاح اليوم متحف شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي ، حيث إنه مشروع بدأ عام 2003 وتوقف عام 2011 ، ثم عاد منذ بداية عام 2018 ، بالإضافة إلى افتتاح أول متحف في " الغردقة " في يوم 29 من شهر فبراير

لعام 2020.









وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ مقصد سياحي هام جدا بسبب انها مدينة ساحلية وشاطئية، وجميع السائحين بمختلف جنسياتهم بعد انتائهم من الانشطة الرياضية والترفهية يقومون بالتوجة الى المقصد الثقافي.



