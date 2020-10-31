AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفي وزيري: متحف شرم الشيخ يضم 5200 قطعة أثرية عن قصة حضارة مصر

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:41 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جميع العاملين فى المجلس الاعلي للاثار يشهدون اليوم عرس بسبب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 3 متاحف في يوم واحد في 3 محافظات مختلفة.


وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الاعلامية عزة مصطفي، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، ان متحف شرم الشيخ الذي تم افتتاحه اليوم يحتوي علي 5200 قطعة آثرية تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة. 

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القاعة الرئيسية في متحف شرم الشيخ تضم خبئة مومياوات الحيوانات والطيور التى أكتشفت العام الماضي من خلال بعثة مصرية خالصة.


وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، أنه تم افتتاح اليوم متحف شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسي ، حيث إنه مشروع بدأ عام 2003 وتوقف عام 2011 ، ثم عاد منذ بداية عام 2018، بالإضافة إلى افتتاح أول متحف في " الغردقة " في يوم 29 من شهر فبراير
لعام 2020.


وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ مقصد سياحي هام جدا بسبب انها مدينة ساحلية وشاطئية، وجميع السائحين بمختلف جنسياتهم بعد انتائهم من الانشطة الرياضية والترفهية يقومون بالتوجة الى المقصد الثقافي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للآثار: لا يوجد طريق يشق هضبة الأهرام وإنشاء مدخل جديد للزوار.. فيديو

جمال نور الدين: افتتاح متحف كفر الشيخ وربطه بمسار بيت العائلة المقدسة قريبًا

المجلس الأعلى للآثار: افتتاح متحفي كفر الشيخ وشرم قريبا .. فيديو

بمناسبة قرب افتتاحه.. تعيين 3 فى مناصب قيادية بمتحف شرم الشيخ

الأعلى للآثار: متحف شرم الشيخ أول متحف أثري لدمج «الترفيه والثقافة» بـ 812 مليون جنيه

مساحته 191 ألف متر مربع .. 7 معلومات عن متحف شرم الشيخ الدولى.. فيديو

ترشيحاتنا

الطفل السودانى قتيل أكتوبر قبل وفاته: عمو مجدي صاحب بابا قتلني

تعرف على سعر سكودا كودياك الجديد بعد الأوفر برايس

هل يجوز إخراج صدقة من مال زوجي على روحي أبي؟ .. أمين الإفتاء يجيب

بعد ارتكاب جريمه الإعلان المضلل.. أحمد ماهر يعلق بقوة على أزمة منتج أبليكس

ماكرون عن تصريحاته السابقة: نسبوا لي أقوالا عن الإسلام ووجهوا اتهاما باطلا إلى فرنسا

فيديوجراف.. لحظة اقتحام الحرم المكي بسيارة والقبض على قائدها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. مشروب يومي يسد الشهية لمدة 3 ساعات.. ديانا هشام على البحر رفقة خطيبها

لعشاء خفيف.. طريقة عمل الكسكسي حلو وحادق

المشروب الأخضر.. سر رشاقة كيد ميدلتون