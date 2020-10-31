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أخبار العالم

فرنسا تحقق في محاولة اغتيال كاهن يوناني.. والجاني لايزال هاربًا

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:25 م
فرنسا تفتح تحقيقا
فرنسا تفتح تحقيقا في محاولة اغتيال كاهن يوناني في ليون
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قسم الخارجي
قال جريجوري دوسيه عمدة مدينة ليون الفرنسية إنه ليس لديهم معلومات في الوقت الحالي عن دوافع منفذ إطلاق النار على الكاهن اليوناني.

وأكد عمدة بلدية ليون أنه لم يتم استبعاد أي مسار خلال التحقيقات سواء الإجرامي أو الإرهابي، ولا يوجد مسار مميز.

وأثنى دوسيه فور وصوله موقع الحادث في الدائرة السابعة في ليون على سرعة استجابة الشرطة بالمدينة.

وفتح مكتب المدعي العام في ليون تحقيقا في محاولة اغتيال، والذي أكد أنه على اتصال وثيق بمكتب مكافحة الإرهاب.

وأطلق مشتبه به النار على رجل الدين المسيحي البالغ 52 عاما في كنسية بالدائرة السابعة بمدينة ليون، ولاذ بالفرار.

وأفادت التقارير بأن الكاهن يوناني الجنسية وهو في حالة خطيرة، بينما قررت الداخلية الفرنسية تشكيل خلية أزمة لمتابعة القضية.

وشددت الحكومة الفرنسية يوم الخميس الإجراءات الأمنية عقب هجوم بسكين نفذه شاب تونسي قتل خلاله 3  ضحايا.

ويأتي الحادث عقب قطع رأس مدرس التاريخ الفرنسي صاموئيل باتي، الشهر الجاري، على يد شاب شيشاني الأصل، بعدما عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد.

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