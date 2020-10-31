فابيولا بدوي تكشف آخر التطورات في فرنسا بعد حادثتي اليوم.. فيديو

قالت من فرنسا الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، إن الشرطة الفرنسية تتواجد بكثافة فى الشوارع، لتطبيق إجراءات الحظر بسبب كورونا، إضافة إلى مكافحة العمليات الإرهابية.

وأضافت "بدوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر كلمة" المذاع عبر فضائية "أون" أن مدن جنوب فرنسا مثل "نيس وليون" تشهد توتر، وبناءا عليه فعلت فرنسا ما يعرف "خلية الأزمة" وهى عبارة عن جهاز لإدارة الأزمات إيا كانت.





وأوضحت فابيولا بدوي، أن الأماكن الحيوية فى فرنسا ودور العبادة والمدارس،لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول توضيح تصريحاته التى أدت إلى اشتعال الأمور فى فرنسا.





وكان أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ليس لديها مشكلة مع أي دين، وأن الإسلام يُمارس في بلاده بحرية.





وقال "ماكرون"، في لقاء متلفز، إن أي صحفي في فرنسا يمكن أن يعبر عن رأيه بحرية في أي شيء أو أي شخص حتى لو كان رئيس الجمهورية.





وأضاف "ماكرون": "حرية التعبير تعني الرسم والرسم الساخر أو الكاريكاتير، هذا هو قانوننا، وهو يأتي من بعيد، من نهاية القرن 19، ومن الهام أن ندافع عنه".





وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يتفهم مشاعر الاستياء التي انتابت المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي محمد، لكنه طالب المسلمين بتفهم دوره أيضًا في حماية الحق في التعبير الحر.





وتابع ماكرون أن الكثيرين في العالم الإسلامي حملوا موقفه وتصريحاته على محمل الخطأ، مؤكدًا أنه لم يؤيد الرسوم المسيئة للنبي محمد وإنما دافع فقط عن حرية التعبير.





وعلق ماكرون على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، قائلًا: "هذا شي غير لائق وندينه، ولكن هذه الحملة من فعل بعض المجموعات الخاصة لأنهم لم يفهموا واستندوا إلى الأكاذيب حول الرسوم".