كهربا مشاكل.. بصق على الجماهير وتشاجر مع الشناوي واشتبك مع محمد فضل

شهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للإحتفال بالدرع.





وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابة على "تويتر": "ما علمته في اشتباك كهربا ومحمد فضل، أن عضو اللجنة الخماسية أراد أن يحمل نجل مؤمن زكريا وهو ما اعترض عليه جناح الأهلي.. فتطور الموقف إلى هذا المشهد".





وشهدت لحظة نزول محمد فضل لأرضية الملعب لتسليم الأهلي الدرع برفقة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ومؤمن زكريا، مشادة من كهربا والاشتباك مع فضل بالأيدي في مشهد مؤسف.



