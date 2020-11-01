كريم راح ضحية كلب سعران.. والدة شهيد الشهامة تستغيث بالرئيس: عاوزة حق ابني

"عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود"، هكذا قال أبوالطيب المتنبي في وصف الشهامة والمروءة، فالشهامة من مكارم الأخلاق الفاضلة وهي من صفات الرجال العظماء، وبطلنا اليوم شاب دفع حياته ثمنًا لشهامته، بعدما تصدى لأحد الشباب الذي حاول التحرش بابنة شقيقه، وهي في طريقها إلى المنزل بمنطقة كرموز، غربي الإسكندرية.





لاعب ملاكمة شاب لقي مصرعه بعد مشاجرة مع شاب مسجل سوابق، قام بمعاكسة ومضايقة ابنة شقيقته خلال سيرها بكرموز بالإسكندرية.





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استغاثت والدة شهيد الشهامة، كريم إبراهيم محمود، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والنائب العام للقصاص من قاتل ابنها، قائلة: "عاوزة حقه يا ريس".





وقالت الأم لـ صدى البلد: "ابني راح ضحية كلب سعران، ابني كان بيدافع عن شرف بنت شقيقته، وعن عرض أخته، أثناء سيرها في المنطقة".





وأضافت أن ابنها حذر المتهم أكثر من مرة قبل على معاكسته بنت اخته، فرد المتهم "يعني ايه بنت اخته ما هي بنت زي أي بنت"، بعدها اندلعت مشادة كلامية ثم طعن المتهم كريم اربع طعنات قاتلة.





من جانبها، أشارت شقيقة المجني عليه إلى أن كريم ظل يعاني من المرض لمدة 22 يومًا، حيث تم استئصال الكلية، وعانى من نزيف داخلي طوال هذه الفترة، حتى صعدت روحه إلى بارئها.





وتابعت أن أخيها كان بطلًا رياضيًا في كرة القدم والملاكمة وتنس الطاولة، وحائز على بطولات عديدة داخل مصر وخارج مصر، مضيفة أن جنازته كانت عبارة عن مظاهرة حب لكريم، فقد كان محبوبًا من الجميع، وتطوع للعمل في مستشفى صدر كرموز أثناء ذروة أزمة كورونا لمساعدة الناس.





تلقى قسم شرطة كرموز، بقيادة المقدم خالد ثروت، رئيس مباحث القسم، بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وإصابة أحدهما بجروح بالغة.





على الفور، هرع ضباط مباحث القسم ومعهم سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء وجود كريم إبراهيم 20 عامًا، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بأحد الشباب، وهو صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس ابنة شقيقته.





وبعد التحريات، تبين أن المجني عليه وبخ المتهم بسبب ما فعله مع ابنة أخته، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى تشابك بالأيدي، وبعدها أخرج المتهم سلاحًا أبيض "مطواة"، وطعن المجني عليه أربع طعنات في مناطق متفرقه من جسده.





ونقلت سيارة الإسعاف اللاعب إلى المستشفى الجامعي "الأميري" في حالة حرجة، وتبين إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون والقدم، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال الكلية، وبعد عدة أيام لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية، ليدفع بذلك ثمن شهامته ومرؤته.



