محافظ جنوب سيناء: صرف 45 مليون جنيه لدعم العاملين في قطاع السياحة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك التزاما تاما بالإجراءات الاحترازية داخل الفنادق وهناك التزام بنسبة التشغيل 50% .
وأضاف خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شرم الشيخ تشهد تطويرا هائلا.
وتابع خالد فودة أنه تم صرف حوالي 45 مليون جنيه لدعم العاملين في الفنادق والسياحة في ظل جائحة كورونا.
وأردف خالد فودة: "ندخل في المرحلة الثانية من منظومة التامين الصحي الشامل بعد محافظة الأقصر، وهناك طفرة في تطوير جنوب سيناء وتطوير مدنية شرم الشيخ، وسيتم إنشاء مارينا يخوت في شرم الشيخ والانتهاء منها بعد عامين".
واستطرد خالد فودة:" نستهدف إحداث حالة من الإبهار إلى السائح في شرم الشيخ كي يكون لديه الفضول لزيارة المتحف المصري الكبير وزيارة مصر مرات عديدة".