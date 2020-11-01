محافظ جنوب سيناء: صرف 45 مليون جنيه لدعم العاملين في قطاع السياحة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك التزاما تاما بالإجراءات الاحترازية داخل الفنادق وهناك التزام بنسبة التشغيل 50% .





وأضاف خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن شرم الشيخ تشهد تطويرا هائلا.





وتابع خالد فودة أنه تم صرف حوالي 45 مليون جنيه لدعم العاملين في الفنادق والسياحة في ظل جائحة كورونا.





وأردف خالد فودة: "ندخل في المرحلة الثانية من منظومة التامين الصحي الشامل بعد محافظة الأقصر، و هناك طفرة في تطوير جنوب سيناء وتطوير مدنية شرم الشيخ، وسيتم إنشاء مارينا يخوت في شرم الشيخ والانتهاء منها بعد عامين".





واستطرد خالد فودة:" نستهدف إحداث حالة من الإبهار إلى السائح في شرم الشيخ كي يكون لديه الفضول لزيارة المتحف المصري الكبير وزيارة مصر مرات عديدة".