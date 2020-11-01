وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي صدق على إنشاء 15 جامعة أهلية.. لا نميل لفكرة إغلاق الجامعات مع زيادة حالات كورونا.. ونتائج التجارب قبل الإكلينيكية على لقاح كورونا المصري مبشرة للغاية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي:

جامعة الملك سلمان «ذكية» في منظومات التعلم الإلكتروني

الرئيس السيسي صدق على إنشاء 15 جامعة أهلية

برامج الجامعات الأهلية تتماشى مع سوق العمل

تقنية الجامعات مرتفعة..والرئيس معندوش حاجة اسمها 9 من 10

حمامات سباحة وسكن راق..الجامعات الأهلية استثمار فى الإنسان وغير هادفة للربح

لن تتعطل الحياة..ولا نميل لفكرة إغلاق الجامعات مع زيادة حالات كورونا

نتائج التجارب قبل الإكلينيكية على اللقاح المصري مبشرة للغاية

بينهم محمد أبو العينين.. اخترنا شخصيات أكاديمية وعلمية ورجال أعمال لمجالس أمناء الجامعات الأهلية





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تعليقا على افتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، إنه كان يتم إنشاء الجامعة الواحدة قديما في 12 سنة ولكن هذا الامر اختلف بشكل كبير الآن.





وأضاف خالد عبد الغفار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الجامعات تقنيتها عالية ومرتفعة للغاية، مضيفا:" الرئيس السيسي معندوش حاجة اسمها 9 من 10 ويجب أن يكون تصميم الجامعات الأهلية طبقا لأحدث التقنيات العصرية في التعليم والتكنولوجيا ".





وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعليقا على افتتاح جامعة الملك سلمان في شرم الشيخ، إنه لم تمر علينا حكومات تهتم بملف التعليم والجامعات؛ مثل الحكومة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن أمام فرصة تاريخية للتطوير".





وأضاف خالد عبد الغفار، أن جامعة الملك سلمان دليل قوي على أن هناك إرادة من الدولة تدرك أهمية العلم في بناء الإنسان المصري الحديث"، مضيفا:" مين يصدق ان محافظة جنوب سيناء التي لم يكن بها أي شيء خاص بالتعليم العالي، أصبح بها بها 3 صروح تعليمية ضخمة ممثلة في فروع جامعة الملك سلمان ".





وأكمل خالد عبد الغفار :" الرئيس السيسي مهتم بإضافة جامعات كثيرة في مختلف المجالات "، وجامعة الملك سلمان جامعة ذكية في منظومات التعلم الإلكتروني وإدارة البرامج التعليمية "، ولفت خالد عبد الغفار إلى أن الجامعة مغطاة بشبكة واي فاي وشاشات تفاعلية في قاعات التدريس ويستطيع الطالب الاطلاع على المحاضرات من هاتفه المحمول ".





قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الجامعة بها بنية تحتية قوية بتقنيات عالمية كبيرة، موضحا أن برامج الجامعات الأهلية تتماشى مع سوق العمل.





وتابع خالد عبد الغفار:" تطوير وإنشاء الجامعات الاهلية لا ينسينا الجامعات المصرية العريقة، فهناك اهتمام كبير بالجامعات المصرية الحكومية"، مضيفا:" جامعة الملك سلمان سيكون بها ألف طالب على نهاية الترم الاول من العام الدراسي ".





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الرئيس السيسي صدق على إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، مضيفا :" خلال الـ 50 عاما الماضية لم يحدث نمو في التعليم العالي يتواكب مع الزيادة في عدد السكان".





وتابع خالد عبد الغفار:" الرئيس السيسي حريص على إنشاء الجامعات المصرية على أعلى مستوى من التقنيات والتكنولوجيات العالمية





واكمل خالد عبد الغفار:" خلال الـ 5 سنوات اضفنا من 30 إلى 35 مؤسسة تعليمية جديدة ما بين جامعات خاصة أهلية وحكومية وجامعات دولية وجامعات تكنولوجية ، وتم تنويع شكل التعليم وتم فتح مسارات جديدة للتعليم".





ولفت خالد عبد الغفار:" نهتم ببرامج السياحة والفندقة في جامعة الملك سلمان نظرا لطبيعة الحياة السياحية في شرم الشيخ"، مضيفا:" البيئة المناخية للطلاب داخل الجماعة تساعدهم على تنمية مهاراتهم ".





وفي سياق متصل أكد وزير التعليم العالي، إنه لم يتم تطبيق تحمل الطالب الراسب بدون عذر جزءا من تكلفة تعليمه حتى الآن، مضيفا:" لازم الطالب يعمل اللي عليه ومن الوارد تطبيق هذا الأمر مع نهاية العام الدراسي الحالي".





وأكمل خالد عبد الغفار:" ظهر من يومين تصنيفات للتخصصات داخل الجامعات وتم وضع كليات الطب في جامعة القاهرة وعين شمس من أفضل 150 كلية طب على مستوى العالم".





وفيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بالجامعات، أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن الجامعات المصرية مستمرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واتباع نظام التعليم المدمج .





وتابع خالد عبد الغفار:"الغلق في التعليم يسبب ضررا أكثر من فائدة فيما يتعلق بـ جائحة كورونا، ولا نميل إلى فكرة إغلاق الجامعات مع زيادة حالات كورونا ونتعامل مع اي حالة تظهر في أي جامعة وفق الإجراءات المتبعة ".





وأكمل خالد عبد الغفار:" لن تتعطل الحياة مرة اخرى في الجامعات بالشكل الذي يصيب منظومات التعليم بالشلل"، مضيفا:" لا توجد زيادة كبيرة في الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، والمستشفات الجامعية تؤكد ان زيادة الاعداد طفيفة إلى الآن".





وأضاف خالد عبد الغفار: "المستشفيات الجامعية مفتوحة وبها الأطقم الطبية صاحبة الخبرات، مضيفا: " مازلنا في الموجة الأولى ولم ندخل الموجة الثانية إلى الآن لكن علينا الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".





وتابع خالد عبد الغفار: "سوف نبدأ في تصنيع الخامات لإجراء التجارب الاكلينيكية في مرحلتها الأولى على المتطوعين لقاح كورونا المصري خلال الاسابيع المقبلة".





واكمل خالد عبد الغفار: "نتائج التجارب قبل الإكلينيكية على اللقاح المصري مبشرة للغاية"، مضيفا: "الغلق في التعليم يسبب ضررا أكثر من الفائدة فيما يتعلق بـ جائحة كورونا".





وأضاف خالد عبد الغفار، أن نموذج نجاح الجامعات الأهلية يتمثل في مجلس الأمناء "، وتابع:" اخذنا مدة تقترب من العام لاختيار الشخصيات المنضمة لـ مجالس أمناء الجامعات الاهلية الجديدة ".





وأكمل خالد عبد الغفار:" تم اختيار الشخصيات الأكاديمية والعلمية ورجال الأعمال ورجال الأدب والثقافة من أجل إدارة رؤية واستراتيجية الجامعة" من بينهم رجل الأعمال محمد أبو العينين.



