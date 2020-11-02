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برلمان

موسى مصطفى موسى: ضعف التمويل المادى وقلة التدريب والتثقيف أهم معوقات أمام الأحزاب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد
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معتز الخصوصى
قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن أهم مشكلة تعانى منها الأحزاب هى الدعم المادى لأن لغة المال أصبحت متطلباتها كثيرة والدخول ضعيفة، الأمر الذى يرتبط بالتقسيم الجغرافى والتوسعات الأفقية، ويتطلب أحزابا لديها أموال حتى يكون للحزب تواجد فى كل المحافظات على مستوى مصر.

وأضاف مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :هناك مشكلة أخرى تعانى منها الأحزاب وهى التدريب والتثقيف وهو أمر مطلوب من الأحزاب، ولدينا فى حزب الغد تدريب وتثقيف على أعلى مستوى.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن اندماج الأحزاب أمر صعب جدا فى الفترة الحالية قانونيا، ولكنه من الممكن إيجاد آلية لحل هذه المشكلة، لأنه حينما يتم دمج حزب مع حزب آخر سيكون هناك تصفية لأموال الحزبين، مما سيتطلب معرفة أصول كل حزب ومقراته وميزانياته وعند عقد مقارنة بين الحزبين، فسنجد أن هناك حزبا تمويله أكبر من الآخر، وبالتالى من الصعب الاندماج فيما بينهم.

وأكد أن التحالفات الانتخابية أسهل من الاندماجات الحزبية فى المرحلة الحالية، لحين تجد الأحزاب حلا للثغرات القانونية التى تواجه الاندماجات فيما بينها.

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