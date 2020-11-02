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برلمان

فؤاد بدراوي يوجه رسالة للوفديين بمناسبة اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات النواب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
فؤاد بدراوى ، سكرتير
فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد
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معتز الخصوصى
وجه فؤاد بدراوى ، سكرتير عام حزب الوفد رسالة للوفديين بمناسبة اقتراب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التى تبدأ يومى السبت والأحد المقبلين.

وقال بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أقول للوفديين علينا أن نعمل جميعا من أجل حزب الوفد حتى يظل شامخا، وعلينا أن نتخلى عن النزاعات الفردية وأن نتحد جميعا من أجل الحفاظ على حزب الوفد، وألا يكون الحزب ملكا لشخص وأن يكون لكل الوفديين المخلصين.

وكانت انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدأت أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، كما أجريت الإنتخابات في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

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