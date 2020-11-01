خطة من التوأم للنهوض بالاتحاد السكندري وإسعاد جماهير زعيم الثغر

نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع حسان حسن ليتولي القيادة الفنية للفريق الأول عقب رحيل طلعت يوسف عن قيادة الفريق .





وتولي حسام حسن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في موسم "2014-2015"، وعقب توليه القيادة الثانية للفريق يرغب الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري في النهوض بالفريق وعدم تكرار أخطاء الولاية الأولي مع زعيم الثغر .





وقرر حسام حسن اتخاذ العديد من الإجراءات لنهوض بالفريق بداية من الموسم المقبل والمنافسة على كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر والتي جاءت كالتالي :-





طالب التؤام من محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري إلغاء فكرة استعارة اللاعبين خصوصا قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، على أن يتم شرائهم بصفة نهائية من أجل بناء الفريق لعدة مواسم وليس مجرد موسم واحد.





منح الفرصة للناشئين بنادي الاتحاد السكندري والإعتماد على أبناء النادي من أجل تكوين جيل يساهم في خدمة اللاعبين على مدار السنوات المقبلة .





التمسك بتواجد الإيفواري رزاق سيسه المعارمن نادي الزمالك بالإضافة إلي استمرار الأوغندي إيمانويل أوكوي





البحث عن عن محترفين آخرين في مركز المهاجم ووسط الملعب .





ويرغب التؤام" حسام وإبراهيم حسن"، بالنهوض بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر .











