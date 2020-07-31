بتوجيهات من طلعت يوسف.. إداري مصاب بـ كورونا يدخل نادي الاتحاد السكندري

وطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التحقيق في الواقعة ومعرفة الأسباب التي دفعت الإداري لهذا العمل على الرغم من إصابته بفيروس كورونا









وأظهرت المسحة الطبية السادسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إصابة ثلاثة من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد بواقع اثنين من لاعبي الفريق وأحد الإداريين بعد المسحة التي أجراها اللاعبون أمس، الإثنين.









وتم اتخاذ التدابير الاحترازية لعزل المصابين من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذي يتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج.





وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية وتوفير العلاج اللازم للاعبين.







