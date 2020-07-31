بتوجيهات من طلعت يوسف.. إداري مصاب بـ كورونا يدخل نادي الاتحاد السكندري

أكد عبد الجليل إمام مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري
، ان طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول طلب مستندات في غاية الأهمية متواجدة بخزينة النادي.
وأضاف عبد الجليل إمام في تصريحات صحفية، أن طلعت يوسف
طالب الإداري المصاب بفيروس كورونا بالتعقيم والوصول إلي مكتبه لإحضار تلك الملفات والسماح لدخوله إلى مقر النادي بفرع سموحة.
وطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التحقيق في الواقعة ومعرفة الأسباب التي دفعت الإداري لهذا العمل على الرغم من إصابته بفيروس كورونا
وأظهرت المسحة الطبية السادسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري
إصابة ثلاثة من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد بواقع اثنين من لاعبي الفريق وأحد الإداريين بعد المسحة التي أجراها اللاعبون أمس، الإثنين.
وتم اتخاذ التدابير الاحترازية لعزل المصابين من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذي يتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج.
وأكد محمد مصيلحي
رئيس نادي الاتحاد السكندري، ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية وتوفير العلاج اللازم للاعبين.
يشار الى ان النشاط الرياضي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.