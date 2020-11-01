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تعليم

جامعة الملك سلمان: نستقبل طلاب الدبلومة الأمريكية للكشف الطبي وسداد ٢٥% رسوم غدا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:42 م
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
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نهلة الشربينى
قال الدكتور أشرف سعد ، رئيس جامعة الملك سلمان، إنه سيتم إعلان نتائج القبول للمرة الثالثة لاستيعاب طلاب الدبلومة الامريكية والذين لم يتمكنوا من التقدم في المراحل السابقة بنفس الاسلوب المؤسسي مع تلافي المشاكل، يوم ١ نوفمبر ، بينما يتم استيفاء الاوراق والكشف الطبي وسداد ٢٥% من رسوم داخل مقر الجامعه بدءا من يوم الاثنين ٢ نوفمبر وحتى الخميس ٥ نوفمبر.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، إنه تم الاعلان عن فتح باب القبول يوم الاربعاء  ٢١ اكتوبر من خلال الفيس بوك وبوابة جنوب سيناء وصفحة الجامعة ووسائل الاعلام والتواصل الاخرى.

وأوضح أنه يتم التقدم يوم الأحد ٢٥ اكتوبر إلى الثلاثاء ٢٧ اكتوبر بطلبات التقدم الورقية لتلافي مشاكل نظام التقدم بفرعي الجامعه براس سدر وشرم الشيخ متضمنا المعلومات بيانات الطالب الشخصية ويمكن للطالب دفع رسوم التسجيل والاختبارات بمقر الجامعه خدمة البنك الأهلي بنفس نظام الرسوم السابق.

وأشار إلى أنه يتم التركيز على البرامج خارج القطاع الطبي مع اضافة الاعلان السابق عن المنح والذي يركز على المجالات ذات الاعداد القليلة.

وأستكمل: "يوم الاربعاء ٢٨ اكتوبر تم اعداد قاعدة بيانات بأسماء الطلاب وارسالها للقائمين على الاختبارات الالكترونية للقبول، وتم اجراء اختبارات القبول يومي الخميس ٢٩ اكتوبر والجمعه ٣٠ اكتوبر وكذلك اختبار التفكير النقدي يوم ٣١ اكتوبر"..

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