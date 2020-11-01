جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة آلاء محمود والأستاذة سالي عاشور .
كما قام حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، والشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات بالمركز ومنها محطة محولات البر الغربي بالأقالتة، ومحطة صرف صحي القرنة، ومحطة صرف صحي قبلي قامولا، وقرية حسن فتحي، وفعاليات مبادرة الحرف اليدوية التابعة للتضامن الاجتماعي،
جاء ذلك بغرض التعرف علي المشروعات وعلي الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.
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ويعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.
وكان قد التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، متدربى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب ، حيث اختتم أعضاء البرنامج الرئاسى تدريبهم بالمحافظة والذى أستغرق شهرًا كاملًا ، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية لتدريب الكوادر الوطنية الشابة تحت الأشراف الكامل للمحافظين ونوابهم.
ومن جانبة أثنى محافظ الأقصر على التجربة الرائدة لتدريب الكوادر الشابة لتطوير العمل الحكومى ، ووجه الشكر للأكاديمية لتدريب شباب البرنامج الرئاسى لتطوير هذا القطاع ، وفى ختام اللقاء قام وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب بتسليم خطاب شكر لمحافظ الأقصر نيابة عن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية.
وكان الشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي قد قاموا بعدة جولات ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها داخل الديوان العام وفى المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات ومركز فيرس سى ومستشفى الأورمان ، تحت أشراف محافظ الأقصر ونائبة محمد عبد القادر خيرى ، بغرض التعرف علي الطبيعة على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.