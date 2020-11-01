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محافظات

جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:25 م
جولة الوفد
جولة الوفد
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شمس يونس
استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة آلاء محمود والأستاذة سالي عاشور . 

كما قام حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، والشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات بالمركز ومنها محطة محولات البر الغربي بالأقالتة، ومحطة صرف صحي القرنة، ومحطة صرف صحي قبلي قامولا، وقرية حسن فتحي، وفعاليات مبادرة الحرف اليدوية التابعة للتضامن الاجتماعي، 

جاء ذلك بغرض التعرف علي المشروعات وعلي الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.

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ويعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.

وكان قد التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، متدربى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب ، حيث اختتم أعضاء البرنامج الرئاسى تدريبهم بالمحافظة والذى أستغرق شهرًا كاملًا ، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية لتدريب الكوادر الوطنية الشابة تحت الأشراف الكامل للمحافظين ونوابهم.

ومن جانبة أثنى محافظ الأقصر على التجربة الرائدة لتدريب الكوادر الشابة لتطوير العمل الحكومى ، ووجه الشكر للأكاديمية لتدريب شباب البرنامج الرئاسى لتطوير هذا القطاع ، وفى ختام اللقاء قام وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب بتسليم خطاب شكر لمحافظ الأقصر نيابة عن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية.

وكان الشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي قد قاموا بعدة جولات ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها داخل الديوان العام وفى المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات ومركز فيرس سى ومستشفى الأورمان ، تحت  أشراف  محافظ الأقصر ونائبة محمد عبد القادر خيرى ، بغرض التعرف علي الطبيعة على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.

جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور
جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور
جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور
جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور
جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور

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