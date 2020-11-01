جولة ميدانية بغرب الأقصر لمتدربي البرنامج الرئاسي .. صور

استقبل العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة آلاء محمود والأستاذة سالي عاشور .





كما قام حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، والشباب المؤهلين من البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عدد من الأنشطة والمشروعات بالمركز ومنها محطة محولات البر الغربي بالأقالتة، ومحطة صرف صحي القرنة، ومحطة صرف صحي قبلي قامولا، وقرية حسن فتحي، وفعاليات مبادرة الحرف اليدوية التابعة للتضامن الاجتماعي،





جاء ذلك بغرض التعرف علي المشروعات وعلي الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.





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ويعد البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.



