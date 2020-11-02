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حوادث

بالأسماء.. 18 مرشحا يخوضون الإعادة فى انتخابات قنا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
انتخابات
انتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى جولة الاعادة بمحافظة قنا.

وأكدت الهيئة أن 18 مرشح يخوضون جولة الإعادة فى 4 دوائر وهم نجع حمادى وقنا وقوص وأبو تشت التابعين لمحافظة الواد الجديد على 9 مقعد.

يتنافس كل من خالد عبد الفتاح أبو بكر خلف الله، وسيد أحمد فؤاد محمد أبو زيد، والسيد محمد المنوفى، ومحمد جاب الله عبد العزيز، وعبد الباسط عبد النبى، نجع حمادى، وماجد اديب فهيم عطيه، على 3 مقاعد فى دائرة نجع حمادى.

كما يتنافس كل من محمد كامل أحمد الصغير، ومحمد طايع سعد نصر الله، وأبو الحسن الجزار، وأشرف أبو الفضل أحمد عبد العاطى، على مقعدين فى دائرة أول أبو تيج.

ويتنافس كل حسام أمين محمد عيسى، وصلاح أبو القاسم حمادى، وعبد الفتاح محمد شحات، وخالد عبد الوهاب محمدين خلف الله، على مقعدين فى دائرة أبو تشت.

ويتنافس كل من جمال محمد أحمد عامر، وجمال حسن محمد النجار، وسعد إبراهيم حسن أبوزيد، ومصطفى محمود محمد، مقعدين فى دائرة قنا.

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