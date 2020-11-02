عطل في الموتور..أبرز عيوب هيونداي توسان



تحتوي السيارة على محرك من 4 إسطوانات بسعة 2.0لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصان بالإضافة إلى أن المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصان ولكن الكثير من العملاء اكدوا أن السيارة تتعرض إلى تلف في الموتور بعد 100 الف.



وبالنسبة لعيوب السيارة فإن بعض الإصدارات تعاني من خلل في قفل غطاء المحرك بالإضافة إلى أن ناقل الحركة يصاب بالعطل دائما.



تتميز هيونداي توسان بشاشة عرض باللمس بحجم 5 بوصة ، ونظام صوت مع ستة مكبرات للصوت ، بالإضافة إلا أنها تشمل المميزات الاختيارية أندرويد ، وآبل كار بلاي.



أما المقصورة فهي تحتوي على مواد داخلية غير مضادة ، وتعتبر أكثر سيارة منافسة لها هي فورد إسكيب وتوفر خيارات محركات أكثرة قوة.





تعتبر سيارة هيونداي توسان من أكثر السيارات شهرة في السوق المصري، كما أن هيونداي تعتبر خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم على اساس مبيعات السيارات في عام 2021وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة هيونداي توسان قبل ان تقكر في شرائها.