الأهلي يتقدم بشكوى اليوم إلى لجنة الانضباط ضد تجاوز محمد فضل في حق كهربا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه تحدث اليوم لوسائل الإعلام بالشكل الإيجابي في حق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وانه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق محمود كهربا لاعب الأهلي اثناء احتفالية الدوري أمس .





وقال إنه كان يهدف من كلامه الإيجابي إلى اإلاق هذا الملف وعدم الإساءة لمحمد فضل بوصفه أحد أبناء النادي، لكن للأسف فوجئ بإعلان فضل بأحد البرامج انه تقدم، أمس، بشكوى للجنة الانضباط في حق محمود كهربا، مطالبًا بتوقيع عقوبة عليه. وهو امر مدهش للغاية خاصة ان الواقعة شاهدها الملايين، وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظيًا. وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء اليوم التقدم بشكوى الي لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل. وتضامن النادي مع لاعبه وهو امر منطقي جدًا خاصة انه لم يخطئ.





وأضاف أنه بناء علي ذلك سوف تتقدم إدارة الأهلي بشكوى صباح اليوم الي لجنة الانضباط باتحاد الكرة تطالب فيها بتطبيق اللوائح والقوانين بشأن التجاوز الذي صدر عن محمد فضل في حق لاعب الأهلي محمود كهربا في احتفالية الامس والاستناد الي شريط المباراة والعديد من الشهود الذين تواجدوا اثناء الواقعة.



