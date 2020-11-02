مهرجان الإسكندرية يحتفل بمئوية الإيطالي «فيليني»

تحتفل الدورة الـ36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة بمئوية المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني خلال الفعاليات التي ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يصدر عنه كتاب للكاتبة آمال عثمان.

ويعد "فيليني" مُخرجًا وكاتب سيناريو إيطاليًّا، من مواليد 20 يناير 1920 في رومانيا، لعائلة متوسطة الحال، أرسلته للتعلم في المدارس الكاثوليكية، وظهر تأثيرها بوضوح في أعماله إذ كان دائم النقد للأفكار الكاثوليكية رغم وجود نظرة روحانية قوية في نفس الوقت.

اِقرأ أيضًا: في حفل افتتاح الموسيقى العربية بالإسكندرية.. تلات سلامات تحية من مدحت صالح للجمهور

تأثر "فيليني" منذ طفولته بعروض السيرك وفنانين المسرح الهزلي المتجول والتي كانت دائمة العرض في مدينته الصغيرة، حتى أنه قدم أحد أفلامه بعد ذلك عن حياة هؤلاء الفنانين، وتوالت بعد ذلك أفلامه والتي صُنف معظمها ضمن كلاسيكيات السينما العالمية.





وكان لفن السيرك ومهارات الرسم تأثيرا كبيرا على تشكيل شخصيته الفنية، حيث عمل لفترة طويلة كرسام كاريكاتير، وبدأت مسيرته السينمائية بكتابة النصوص، بما في ذلك أحد أفلام روبرتو روسيليني.





ولقي الفيلم الأول لفيليني استحسانا كبيرا، لتصبح أفلام مثل "ليلة كابيريا" و"بروفة الأوركسترا" و"الثامنة والنصف" و"أماركورد" علامات بارزة في تاريخ السينما العالمية، ومراجع سينمائية يمر بها كل دارسي هذا الفن.





فاز فيديريكو فيليني بخمس جوائز أوسكار، وبجائزتي مهرجاني كان والبندقية السينمائيين. ويعتبر حتى يومنا هذا أعظم المخرجين السينمائيين على الإطلاق.