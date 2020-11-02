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محافظات

في حفل افتتاح الموسيقى العربية بالإسكندرية.. تلات سلامات تحية من مدحت صالح للجمهور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية
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أحمد بسيوني

انطلقت مساء أمس الاحد أولى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ال٢٩ بأوبرا الاسكندرية والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر في الفترة من ١ الى ١٠ نوفمبر الجاري حيث اقيم حفلا فنيا للفنان الكبير مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم.

كما شارك بالحفل نجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر حيث قدموا خلالها باقة متنوعة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها سوق الحلاوة جبر.. لامونى الناس اداء محمد حسن، شباكنا ستايره حرير، بكرة يا حبيبي اداء الفنانة اجفان... يا عيني على قلبي... الهوى هوايا اداء الفنان وليد حيدر... ها اقابله بكرة ... حيرت قلبي اداء الفنانة رحاب عمر.

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وفي الفاصل الثاني من الحفل، التقى جمهور الاسكندرية بفقرة فنية لعازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم قدم خلالها رائعة كمال الطويل "موسيقى بلاش عتاب" ثم فاصلا غنائيا للفنان الكبير مدحت صالح حيث قدم باقة من اشهر اعماله المتميزة بالإضافة الى باقة مختارة اعمال زمن الفن الجميل منها.

واحتفى جمهور الحفل مع الفنان الكبير مرددين "سنة حلوة يا جميل"بمناسبة عيد ميلاده .

وأقيم الحفل وفق اجراءات احترازية مشددة من بوابات تعقيم وقياس درجات الحرارة.

في حفل افتتاح الموسيقى العربية بالإسكندرية.. تلات سلامات تحية من مدحت صالح للجمهور
في حفل افتتاح الموسيقى العربية بالإسكندرية.. تلات سلامات تحية من مدحت صالح للجمهور
في حفل افتتاح الموسيقى العربية بالإسكندرية.. تلات سلامات تحية من مدحت صالح للجمهور

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