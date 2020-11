بفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تقدم رسالة شكر لمهرجان الجونة

View this post on Instagram

احساس بديع لما تُتاح فرصة مقابلة مبدعين سينمائيين من مختلف دول العالم والفُرجة على افلام من ثقافات مختلفة تتيح لينا معرفة شركائنا على الارض من مختلف الاجناس واللغات عن طريق لغة السينما ❤️❤️ لغة السينما والفن هي طريقة التواصل والحُب والمودة والابداع والصدق ❤️ شكرا مهرجان الجونه لاتاحة الفرصه للحضور للتواصل الانساني والسينمائي . شكرا للمجهودات العظيمه والتنظيم والاجراءات الاحترازية في ظل جائحة شلت حركة العالم . شكرا لكل اللحظات البديعه . #gounafilmfestival #gounafilmfestival2020 #gounaredsea #العالم_في_عيون_السينما سينما_من_أجل_الإنسانية#