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فن

بفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تقدم رسالة شكر لمهرجان الجونة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:26 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي باطلالة صيفية بفستان ابيض مكشوف و علقت قائلة : : احساس بديع لما تُتاح فرصة مقابلة مبدعين سينمائيين من مختلف دول العالم والفُرجة على افلام من ثقافات مختلفة تتيح لينا معرفة شركائنا على الارض من مختلف الاجناس واللغات عن طريق لغة السينما".

واضافت : " لغة السينما والفن هي طريقة التواصل والحُب والمودة والابداع والصدق ، شكرا مهرجان الجونه لاتاحة الفرصة للحضور للتواصل الانساني والسينمائي ، شكرا للمجهودات العظيمة والتنظيم والاجراءات الاحترازية في ظل جائحة شلت حركة العالم "، مضيفة : "شكرا لكل اللحظات البديعة" .

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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احساس بديع لما تُتاح فرصة مقابلة مبدعين سينمائيين من مختلف دول العالم والفُرجة على افلام من ثقافات مختلفة تتيح لينا معرفة شركائنا على الارض من مختلف الاجناس واللغات عن طريق لغة السينما ❤️❤️ لغة السينما والفن هي طريقة التواصل والحُب والمودة والابداع والصدق ❤️ شكرا مهرجان الجونه لاتاحة الفرصه للحضور للتواصل الانساني والسينمائي . شكرا للمجهودات العظيمه والتنظيم والاجراءات الاحترازية في ظل جائحة شلت حركة العالم . شكرا لكل اللحظات البديعه . #gounafilmfestival #gounafilmfestival2020 #gounaredsea #العالم_في_عيون_السينما سينما_من_أجل_الإنسانية#

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