الرقابة المالية: إضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة للجمعيات والشركات





جاء ذلك في فعاليات ورشة عمل نظمتها الهيئة بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية من الفئة (أ) ومسؤولي شركات التمويل متناه الصغر و الاتحاد المصرى للتمويل متناه الصغر؛ بغرض تبادل الأراء حول الإطار العام لضوابط منح الترخيص واستمراره لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.





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أضاف " عمران" أن الهيئة قدمت تشريعا لإضافة نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بالنسبة للجمعيات والشركات و المؤسسات التي تختص بمزاولة أنشطة التمويل متناه الصغر باعتباره قطاعا يتنامي، موضحا أن الكيانات التي ستحصل علي ترخيص لمزاولة ذلك النشاط سيسهم في تنمية القطاع ومحفظته بشكل كبير.





وأكد " عمران" أن الهيئة تملك آليات و أدوات لإحكام رقابتها و المحافظة علي انجاز التجربة المصرية لأنشطة التمويل متناه الصغر ، مشددا علي ضرورة سعي الشركات والمؤسسات العاملة بذلك القطاع الحصول علي ترخيص لمزاولة النشاط قبل لجوء الهيئة لاصدار قرار بإيقاف نشاطها و غلقها و معاقبة المخالفين تنفيذا للقانون رقم 201 لسنة 2020 الصادر في ذلك الشأن.



