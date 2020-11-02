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فن

إطلالة كاجوال.. نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:42 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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ندى فكرى
حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز مقطع و نسقت معه بلوفر باللون الاحمر.

وعلقت نانسي علي الصورة قائلة :" أتمنى لكم جميعًا أسبوعًا رائعًا قادمًا مليئًا بالابتسامات والسعادة وكل الأشياء الجيدة في الحياة "

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وتزينت نانسي عجرم بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة و أنيقة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الميكاج الجذابة التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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