إطلالة كاجوال.. نانسي عجرم تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة اللبنانية

نانسي عجرم

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.





وتألقت نانسي عجرم بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز مقطع و نسقت معه بلوفر باللون الاحمر.





وعلقت نانسي علي الصورة قائلة :" أتمنى لكم جميعًا أسبوعًا رائعًا قادمًا مليئًا بالابتسامات والسعادة وكل الأشياء الجيدة في الحياة "





اقرأ إيضا..





وتزينت نانسي عجرم بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع ملابسها مما منحها إطلالة متكاملة و أنيقة.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الميكاج الجذابة التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.