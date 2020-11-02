بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد

توجت نسمة عطا الله أمس بلقب ملكة جمال مصر 2020 من بين 12 متسابقة في الحفل الختامي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
4- نادين أسامة ملكة جمال مصر 2016
5- ملك حسن ملكة جمال مصر 2015
6- لارا دبانة ملكة جمال مصر 2014
7- سارة أبو فاشا ملكة جمال 2013
8- عام 2012 توقفت المسابقة في هذا العام نظرًا لظروف البلاد.
9- سارة الخولي ملكة جمال مصر 2011
10- دنيا حامد ملكة جمال مصر 2010
وخلال السطور التالية نستعرض ملكات جمال مصر في السنوات الماضية.
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2- ناريمان خالد ملكة جمال مصر 2018
3- فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017
4- نادين أسامة ملكة جمال مصر 2016
5- ملك حسن ملكة جمال مصر 2015
6- لارا دبانة ملكة جمال مصر 2014
7- سارة أبو فاشا ملكة جمال 2013
8- عام 2012 توقفت المسابقة في هذا العام نظرًا لظروف البلاد.
9- سارة الخولي ملكة جمال مصر 2011
10- دنيا حامد ملكة جمال مصر 2010