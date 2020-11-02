بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد

وضمّت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق مصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روي فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.









وخلال السطور التالية نستعرض ملكات جمال مصر في السنوات الماضية.





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