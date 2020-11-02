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بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:16 م
ملكة جمال مصر 2020
ملكة جمال مصر 2020
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حياة عبد العزيز
توجت  نسمة عطا الله أمس بلقب ملكة جمال مصر 2020 من بين 12 متسابقة في الحفل الختامي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

وضمّت لجنة التحكيم برئاسة الدكتورة آمال رزق مصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روي فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.


وخلال السطور التالية نستعرض ملكات جمال مصر في السنوات الماضية.

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1- ديانا حامد ملكة جمال مصر 2019

2- ناريمان خالد ملكة جمال مصر 2018

3- فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017

4- نادين أسامة ملكة جمال مصر 2016

5- ملك حسن ملكة جمال مصر 2015

6- لارا دبانة ملكة جمال مصر 2014

7- سارة أبو فاشا ملكة جمال 2013

8- عام 2012 توقفت المسابقة في هذا العام نظرًا لظروف البلاد.

9- سارة الخولي ملكة جمال مصر 2011

10- دنيا حامد ملكة جمال مصر 2010
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد
بعد تتويج نسمة عطا الله بلقب ميس إيجبت 2020 .. ملكات جمال مصر على مدار 9 سنوات.. شاهد

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