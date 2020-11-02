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بعد تتويجها باللقب.. شاهد صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:06 م
ملكة جمال مصر 2020
ملكة جمال مصر 2020
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حياة عبد العزيز
توجت نسمة عطا الله بلقب ملكة جمال مصر 2020،  وجرى اختيارها من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

وعقب تتويجها باللقب، عبرت نسمة عطا الله عن سعادتها باللقب من أجل خدمة بلدها مصر، مشيرة في تصريحات صحفية إن جميع المتسابقات كنَّ على درجة عالية من الثقافة والوعى وجميعهن يستحققن اللقب لما قمن به من جهد. 

وكانت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر 2020  برئاسة الدكتورة آمال رزق مصمم الأزياء أحمد مغازي، وسفير النوايا الحسنة روي فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.

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وإليكم صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020..

نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020
نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020
نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020
نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020
نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020
نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

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