بعد تتويجها باللقب.. شاهد صور نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020

وعقب تتويجها باللقب، عبرت نسمة عطا الله عن سعادتها باللقب من أجل خدمة بلدها مصر، مشيرة في تصريحات صحفية إن جميع المتسابقات كنَّ على درجة عالية من الثقافة والوعى وجميعهن يستحققن اللقب لما قمن به من جهد.