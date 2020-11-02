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منوعات

دراسة: مناعة المتعافين من كورونا تدوم لـ 6 أشهر ضد الفيروس

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

 أظهرت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا لديهم مناعة ضد الفيروس لمدة ستة أشهر على الأقل بعد الإصابة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس هم أقل عرضة للإصابة مرة أخرى إذا اتصلوا بالفيروس مرة أخرى.


وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة مكونة من أكثر من 2000 شخص يعملون في هيئة الصحة العامة في إنجلترا للمشاركة تطوعوا في الدراسة وتبرعوا بالدم كل شهر لمعرفة النتيجة المناعية ضد فيروس كورونا.


وخلال التجربة، ثبتت إصابة 100 شخص بفيروس SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسبب لـ Covid-19، لكن لم يتم إدخال أي منهم إلى المستشفى، وأكثر من النصف المجموعة كان لديهم الأعراض.


وركزت الدراسة على نوع معين من الاستجابة المناعية، تسمى الخلايا التائية، والتي ينتجها الجسم بعد الإصابة، وهي تختلف عن الأجسام المضادة ولكنها تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الأمراض.


ووصف العلماء الذين أجروا البحث نتائجهم بأنها مشجعة وهم "متفائلون بحذر'' بوجود مناعة قوية طويلة الأمد بعد الإصابة بفيروس كورونا.

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