محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول اجتماع للمجلس التنفيذي خارج ديوان عام المحافظة والذي عقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي.





حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.





أكد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على ضرورة التصدى لانتشار العدوى بفيروس كورونا من خلال التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة بجميع أماكن الخدمات، وعدم السماح بتواجد أي شخص دون ارتداء الكمامة.





ووجه رؤساء مجالس المدن بالتنسيق مع مديرية الصحة لمراجعة نوبتجيات الفرق الطبية بالمستشفيات بنطاق كل مدينة، والتأكد من توفير وسائل الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات حفاظًا على سلامتهم.





ولفت إلى ضرورة الدور التوعوي للمساجد والكنائس، وكذلك المجلس القومي للمرأة ومديرية التضامن الاجتماعي في توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.





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وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن استقبلت 108 آلاف ملف للتصالح تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها، مشددًا على ضرورة التصدي لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.





كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مناقشة مقترح لحل مشكلة موقف سيارات أبشواي الفيوم، حيث قام أحد الأشخاص بالتبرع بقطعة أرض مساحتها فدان داخل الحيز العمراني لإقامة موقف للسيارات بشكل مؤقت لمدة عامين لحين توفير موقع بديل بالتنسيق بين إدارة المواقف ومجلس المدينة.

وأشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى موافقة المجلس التنفيذي على تكويد حصة المحافظة بالشركة المصرية للأملاح والمعادن اميسال، وزيادة نسبة المحافظة في الشركة إلى 10 % للاستفادة من أرباح المشروع في دعم صندوق الخدمات، كما وافق المجلس على طرح عدد من قطع الأراضي بمنطقة كوم أوشيم الصناعية للاستثمار، بعد نجاح المحافظة في توفير 10 ميجاوات من الكهرباء كمرحلة أولى لاستيعاب احتياجات المصانع من الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات المشروعات الجديدة، الأمر الذي يسهم في توفير العديد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.





كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1164 مترًا بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، لهيئة تنمية الصعيد، لإقامة مجموعة من الورش الحرفية، بهدف توطين صناعة السجاد بالقرية وتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها، وذلك بالتكامل مع مساحه 75 فدانا أخرى تم تخصيصها لزراعة أشجار التوت بقرية النصارية لإنتاج الحرير كصناعة مكملة لصناعة السجاد بالقرية.