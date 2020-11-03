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مرأة

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تصدرت الفنانة درة مؤشر البحث على جوجل بعد عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق بالجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

وتعد الفنانة درة  من النجمات اللاوتى يثيرن الجدل من خلال إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها فى المهرجانات والمناسبات.

وتعتمد درة على إبراز أنوثتها بمجموعة من الإطلالات الأنثوية من الملابس الكاجوال، بأكثر من تصميم.

وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.

يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعماريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.


بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة
بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

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