بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

تصدرت الفنانة درة مؤشر البحث على جوجل بعد عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، في أحد فنادق بالجونة وسط حضور مجموعة من أصدقائهما المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.
وتعد الفنانة درة من النجمات اللاوتى يثيرن الجدل من خلال إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها فى المهرجانات والمناسبات.
وتعتمد درة على إبراز أنوثتها بمجموعة من الإطلالات الأنثوية من الملابس الكاجوال، بأكثر من تصميم.
وحرصت درة على دعوة الفنانين أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ومن بين المدعوين أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغادة عادل، ويسرا، وليلى علوي، وعمرو يوسف وكندة علوش، وإلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وهند عبدالحليم وزوجها، وخالد الصاوي وزوجته، وعدد من الفنانين الآخرين.
يذكر أن هاني سعد من أشهر المهندسين المعماريين، ولديه شركة للتصميمات الداخلية والديكورات، وتعد من أشهر الشركات في هذا المجال.