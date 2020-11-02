آخرهم درة.. فنانون دخلوا عش الزوجية في 2020

شهد عام 2020 حالات زواج لفنانين كثيرين آخرهم الفنانة درة التي احتفلت بعقد قرانها من رجل الأعمال هاني سعد، وفي السطور التالية من التقرير نتعرف على أبرز الفنانين الذين تم عقد قرانهم في عام 2020.





1_ درة

احتفلت الفنانة درة بعقد قرانها اليوم من رجل الأعمال هاني سعد، وذلك في أحد الفنادق في الجونة وسط أصدقائها المقربين في الوسط الفني.





2_ محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم

تزوج الفنان محمود العسيلي من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم في شهر يناير من العام الجاري، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني،ونشر "العسيلي" صور من حفل الزفاف عبر حساباته الشخصية عبر السوشيال ميديا.





3_ غادة رجب

فاجأت الفنانة غادة رجب جمهورها بزواجها المفاجئ في العام الجاري وتم معرفة الخبر من خلال المذيعة بوسي شلبي ، التي نشرت صور وفيديوهات من حفل الزفاف ، علي حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





4_ ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

احتفلت الفنانة ياسمين صبري بزواجها من رجب الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر أبريل الماضي من العام الجاري، وحضر الحفل عدد محدود من الأصدقاء المقربين.





5_ محمد الشرنوبي وراندا رياض

تزوج الفنان محمد الشرنوبي من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، في شهر "يونيو" من العام الجاري.





6_ هند عبد الحليم

تزوجت الفنانة الشابة هند عبد الحليم من كريم قنديل، وذلك في شهر "أغسطس" من العام الجاري، ونشرت "هند" صور حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام".





وعلقت هند عبد الحليم علي الصور، "كان نفسنا ناس كتير أوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده لكن زي ما انتوا عارفين إن القوانين دلوقتي في الأماكن بتسمح بنسبة أو عدد معين عشان كورونا، لولا كده كان زمان كل أصحابنا وحبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة".



