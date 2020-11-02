"السياحة والآثار" تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح متحف المركبات الملكية بحضور 50 سفيرا و5 وزراء

نظمت وزارة السياحة والآثار، احتفالية بمتحف المركبات الملكية ببولاق بمناسبة افتتاحه أول أمس ضمن الثلاثة متاحف التي قام بافتتاحها رئيس الجمهورية والتي شملت أيضا متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ.









وحضر الاحتفالية عدد من الوزراء والمسئولين من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الطيران المدني، ووزير الدولة للإعلام، ووزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحافظ القاهرة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ووزيرة التضامن الاجتماعي سابقا، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.









هذا بالاضافة إلى حضور حوالي 50 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية المختلفة في القاهرة وعائلاتهم من بينها دول إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا واليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وبلجيكا والمغرب والكاميرون وكوت ديفوار وغيرهم.









كما حضر أيضا الدكتور علي عيسي رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري وبعض أعضاء المجلس، وبعض الفنانين المصريين.





وتم خلال الاحتفالية عرض عدد من الأفلام الترويجية منها فيلم قصير عن متحف المركبات الملكية، وفيلم آخر عن الثلاثة متاحف التى تم افتتاحها أول أمس، بالإضافة إلى عرض فيلم "سائح في مصر" الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.









وألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمة خلال الاحتفالية استهلها بالترحيب بالحضور، معربا خلالها عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المتحف الذي يعتبر واحدًا من أقدم المتاحف النوعية بالعالم ومن أهم متاحف المركبات في العالم، وذلك بعد الانتهاء بالكامل من مشروع ترميمه وتطويره.









وأشار الوزير إلى أن افتتاح الرئيس لثلاثة متاحف في ثلاث مدن مختلفة في يوم واحد أول أمس يعتبر حدثًا استثنائيًا يؤكد على الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع السياحة والآثار في مصر، لافتا إلى ان هذه المتاحف تتمتع جميعها بآثار مصرية خالصة مما يعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية.









واختتم الوزير كلمته بتقديم الشكر للحضور كافة وأخص بالشكر الدكتورة غادة والي التي حرصت خلال زيارتها القصيرة لمصر على حضور هذه الاحتفالية.









وأقيم على هامش هذه الاحتفالية معرض "تراث مصر" للحرف التراثية والمنتجات اليدوية ،بالاضافة لورش فنية على هامش المعرض.









جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تمت تحت رعاية نادى السيارات والرحلات المصري.



