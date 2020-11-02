ربنا يهنيكم .. فيفي عبده تهنئ درة وهاني سعد بزواجهما | شاهد





وعلقت فيفى عبده قائلة " الف مبروك حبيبتي درة وعريسك هاني ربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب".





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ربي يسعدكم ويهنيكم .. لطيفة تهنئ درة على عقد قرانها.. شاهد



وعقدت اليوم الفنانة درة قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين. وعلقت فيفى عبده قائلة " الف مبروك حبيبتي درة وعريسك هاني ربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب".اقرأ ايضا :وعقدت اليوم الفنانة درة قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.





وكشفت قصة حب تجمع بين الممثلة درة زروق ومهندس الديكور هاني سعد قد بدأت في التردد منذ شهر يناير الماضي، وذلك بعدما ظهر في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.





وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.





وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على إنستجرام، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".





وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.





ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.





وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على تكتم كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.



View this post on Instagram الف مبروك حبيبتي درة و عريسك هاني ربنا يهنيكم و يسعدكم يا رب 🙏🏻😘❤️❤️❤️❤️❤️ @dorra_zarrouk A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Nov 2, 2020 at 10:47am PST وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على تكتم كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.