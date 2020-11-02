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فن

ربنا يهنيكم .. فيفي عبده تهنئ درة وهاني سعد بزواجهما | شاهد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة فيفى عبدة الفنانة درة بمناسبة عقد قرانها على رجل الاعمال هانى سعد ونشرت فيديو لهما من حفل زفافهما وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".


وعلقت فيفى عبده قائلة " الف مبروك حبيبتي درة وعريسك هاني ربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب".


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وعقدت اليوم الفنانة درة قرانها على رجل الأعمال هانى سعد فى الجونة بمحافظة البحر الأحمر بحضور عدد من الفنانين والمبدعين والمقربين.
 

وكشفت قصة حب تجمع بين الممثلة درة زروق ومهندس الديكور هاني سعد قد بدأت في التردد منذ شهر يناير الماضي، وذلك بعدما ظهر في عيد ميلادها الذي حضره العديد من المشاهير.


وظهرت درة مجددًا مع سعد في شهر مارس الماضي بعدما نشرا عدة صور من داخل سيارته.


وتداول نشطاء على السوشيال ميديا رسالة رومانسية منه إليها على إنستجرام، جاء فيها: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".


وتسبب تعليق سعد الرومانسي على منشور نشرته درة في تكرار أخبار اقتراب زواجهما.


ونقلت تقارير عن مقربين من الفنانة التونسية أنها كانت تخطط للزواج من مهندس الديكور المصري في شهر أبريل الماضي، إلا أنه تم تأجيل كل المخططات بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار المرض.


وكانت درة شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على تكتم كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.

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