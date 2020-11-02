طارق يحيى : الزمالك أفضل من الرجاء ورب ضارة نافعة ..فيديو

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق أن فريق الزمالك استفاد من تأجيل لقاء الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام في الرابع من نوفمبر الجاري.





وقال طارق يحيى عبر قناة الزمالك :" رب ضارة نافعة، الفريق استفاد من تأجيل اللقاء في عودة اللاعبين المصابين أمثال محمود علاء وحازم إمام ومحمود الونش ".





وشدد على أن الزمالك هو الأفضل في الفترة الحالية وقادر على تحقيق الفوز في لقاء الأربعاء والتأهل للمباراة النهائية.



