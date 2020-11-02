محمد الدويك: بعض السياسيين الأمريكيين استخدموا تجربة الإسلام السياسي لتوظيف مصالحهم

قال الكاتب الصحفي محمد الدويك، إن بعض السياسيين في أمريكا يستخدمون تجربة الإسلام السياسي لتوظيف مصالحهم، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية لها وجهان الأول مستضعف أثناء المعارضة، والآخر متعالٍ وهم في السلطة.





وأضاف الكاتب محمد الدويك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الإخوان ليس لهم مشروع فكري بشكل متماسك، بل مشروع للتجييش، ويعملون على جذب الطلاب.





ونوه الكاتب محمد الدويك، بأن الإخوان كانت محظورة لكن لها منشآت منذ منتصف السبعينيات، خاصة أنها لم تقدم مشروعا فكريا تحديثيا للشباب، ولا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.





وأوضح الكاتب محمد الدويك، أن الازدواجية والتناقض متواجد داخل الجماعة الإرهابية باستمرار، موضحا أن النخبة البرجوازية في مصر خلال فترة التسعينيات كانت تفصل ما بين شئونها الخاصة وبين موقف الدولة.



