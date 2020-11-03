مد عرض مسرحية أفراح القبة لـ15 ليلة

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العرض المسرحي مأخوذ عن رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ ومن بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، ميدو عبدالقادر، فاطمة عادل، حمزة رأفت، علاء جنيدي، مينا نبيل، جيهان أنور، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق.





ويأتي العرض المسرحي من تنفيذ وتصميم ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، وتصميم ازياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.





يذكر أن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، شهدت العرض المسرحي الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات وزارة الثقافة، حيث أبدت إعجابها بالعرض وبتميز مجموعة العمل به، ووجهت بضرورة استمراره.





وتدور أحداث الرواية خلال فتره السبعينيات، حول ممثلي فرقة مسرحية يقدمون عرضًا مسرحيًا يحمل اسم (أفراح القبة).