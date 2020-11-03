تموين الأقصر: صرف 80.9 مليون رغيف خبز خلال أكتوبر

قال وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح، إن عمل المخابز انتظم خلال شهر أكتوبر الماضي دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 80.9 مليون رغيف، بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف / يوم، من خلال 303 مخابز.





وأضاف صلاح أنه تم كذلك خلال شهر أكتوبر صرف كمية قدرها 3815 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، من خلال 600 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.4 مليون جنيه خلال الشهر.





ونوه صلاح الى أنه تم صرف السلع التموينية مقررات شهر أكتوبر بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه، بنسبة 99%، بموجب البطاقات التموينية، دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف، وتم توزيع وتسليم 865 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.





وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر إلى أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ـ بنزين بأنواعه"، من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة، دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع 286209 أسطوانة بوتاجاز منزلية، بخلاف 10952 أسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.





ولفت صلاح إلى أنه تم تحرير 854 محضرًا ومخالفة تموينية، منها 364 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن - مواصفات - غلق وتوقف - سجلات - ميزان - نظافة"، و464 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر"، و26 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.





وألمح صلاح إلى أن أسواق الخضر والفاكهة شهدت استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين، وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالًا للازدحام.





وأهابت مديرية التموين بالمواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم، وعدم التزاحم، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وخاصة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم.