شاهد.. محمود العسيلي وزوجته في أحدث ظهور لهما على يخت

نشر الفنان محمود العسيلى صورا جديدة له عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وظهر العسيلي في الصور مع زوجته مستقلين يختا في البحر.









كان الفنان محمود العسيلى نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يستطلع فيها رأي جمهوره عن أغنيته الجديدة، وكتب: "عايزين الأغنية الجاية في أنهي سكة؟ #مش_مضمون #وجع_الهوى #جنة_تكفينا #حلم_بعيد #يا_ناس #اديني_باعيش #فوقي #طلعالحلووبس ولا حاجة جديدة خالص؟".











وجاءت التعليقات عليه من المتابعين له على "تويتر"، وقال أحدهم: "#وجع_الهوي"، ورد آخر قائلا: "#طلع_الحلو_وبس"، وكثيرون غيرهم.









يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي أغنية «اختراع» مع الفنان تامر حسني وهي من كلمات: أحمد حسن راؤول، وألحان: أحمد زعيم، وتوزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.











أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي».