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أخبار البلد

من لواء إلى عقيد.. أمريكا تخفض رتبة ملحقها العسكري بالقاهرة ولندن والرياض

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:27 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة
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محمد وديع
تعتزم الولايات المتحدة خفض رتبة ملحقيها العسكريين في السفارات الواقعة بالدول الحليفة الرئيسية لواشنطن، وتشمل مصر وبريطانيا والسعودية والإمارات، بحسب تقرير حصري لصحيفة وول ستريت جورنال.

 وأوضح التقرير أن رتبة الملحقين العسكريين ستخفض من رتبة لواء إلى عقيد، فيما تقوم الولايات المتحدة بسحب ملحقيها العسكريين بالكامل من بعض الدول الأفريقية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات التي تمثلها الصين وروسيا.

وقال مسؤولون للصحيفة إنها خطوة ضرورية لتحويل الموارد لمواجهة الصين وروسيا على المسرح الجيوسياسي وتلبية الحد الأقصى للكونجرس بشأن عدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأمريكي.

وتم تخفيض رتبة الملحق الدفاعي، الممثل العسكري الأعلى للولايات المتحدة في المناصب الدبلوماسية الأمريكية، في ثماني دول حليفة رئيسية - بما في ذلك مصر والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية - وفقًا لأمر بتاريخ 24 أغسطس وقعه وزير الدفاع مارك إسبر. كما تم سحب الملحقين بالكامل من عدة سفارات في غرب إفريقيا، حيث تقاتل الحكومات حركات تمرد قوية مرتبطة بتنظيم الدولة والقاعدة.

وقال البنتاجون في بيان ردا على أسئلة من صحيفة وول استريت جورنال "الخيارات قيد المراجعة ستستمر في موائمة قواتنا وشعبنا مع استراتيجية الدفاع الوطني، وكذلك الحفاظ على الشراكات والقدرات العالمية". وأشارت إلى الاستراتيجية التي تشير إلى المنافسة مع الصين وروسيا كأولوية قصوى للجيش الأمريكي.


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