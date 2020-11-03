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تعليم

لا يوجد اشتباه بحالات كورونا.. تعليم مطروح تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أيمن محمود
طالب الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مديري الإدارات التعليمية بمحافظة مطروح بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بكافة المدارس ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية.


وشدد سمير النيلي خلال الاجتماع مع مديري الإدارات التعليمية بمطروح على ضرورة ارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية وذلك في إطار الحرص على صحة أبنائنا الطلاب وتوافر كافة عوامل السلامة والأمان والوقاية لهم .

وطالب وكيل الوزارة الجميع بتحري الدقة فيما ينشر بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل المدارس لافتا إلى أن ذلك يودى لإثارة الرأي العام والبلبلة لدى أولياء الأمور مما يؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد .

وأهاب الدكتور النيلي أولياء أمور الطلاب وكافة عناصر المنظومة التعليمية ضرورة التريث والحذر وعدم تصديق الشائعات مطمئنا الجميع أن تعليم مطروح يتابع  لحظة بلحظة كافة الإجراءات الوقائية المشددة والتدابير الاحترازية المحكمة داخل المؤسسات التعليمية في سبيل توفير مناخ تربوي سليم وأجواء صحية  لأبنائنا الطلاب ومعلميهم والمحافظة عليهم في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من ناحية أخرى اجتمع الدكتور سمير النيلي  مع مسئولي الجودة بتعليم مطروح بحضور  سناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية و منال جبر مدير إدارة الشئون القانونية و محمود قنديل مدير إدارة الجودة .

وتناول مدير التعليم خلال الاجتماع استعراض خطة إدارة الجودة خلال العام الدراسي الجديد مؤكدا لأعضاء الإدارة ضرورة استمرار تنفيذ خطة متابعة المدارس التي تمت تهيئتها للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية المختصة وذلك تنفيذا لتوجيهات قائد الأقليم السيد اللواء خالد شعيب  .

ووجه الشكر  لمدير وأعضاء الجودة بالمديرية لحصول عدد كبير من مدارس المحافظة علي الاعتماد المركزي خلال الأعوام الثلاثة الماضية مؤكدا لهم ضرورة مواصلة نشر ثقافة الجودة في سبيل تحقيق أعلى المعايير المهنية بكافة مدارس المحافظة في العام الدراسي الحالي.
لا يوجد اشتباه بحالات كورونا.. تعليم مطروح تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس
لا يوجد اشتباه بحالات كورونا.. تعليم مطروح تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس
لا يوجد اشتباه بحالات كورونا.. تعليم مطروح تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس
لا يوجد اشتباه بحالات كورونا.. تعليم مطروح تشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس

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