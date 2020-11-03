محافظ أسيوط يوجه بالتواصل مع المواطنين ووضع حلول لمشاكلهم في أسرع وقت

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية الاستماع للمواطنين ووضع حلول لشكواهم وبحث مقترحاتهم وكيفية تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون واللوائح المنظمة موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بعقد لقاء جماهيري دوري بموعد ثابت لبحث مقترحات وشكاوى المواطنين بكل مركز وبمشاركة كافة القطاعات الخدمية وتنفيذ ومتابعة حلول لها مع استمرار عقد اللقاء الدوري بالمحافظة مع المواطنين كل اسبوع لعرض ومناقشة الطلبات المقدمة تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ خطة الدولة 2030.





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جاء ذلك خلال لقائه الجماهيري الاسبوعي لمناقشة مشاكل وطلبات المواطنين وبحث حلول لها بديوان عام المحافظة وبحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، وأحمد حسن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ، وحسني درويش نائب رئيس مركز أسيوط ، ومحمود عبدالجليل ممثل عن حي شرق.





ووجه المحافظ مسئول التضامن بعمل بحث اجتماعي لأسرة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها والتنسيق مع جمعية أهلية لتوفير الرعاية لهم ، ومسئولي التفتيش والمتابعة لفحص شكوى أخرى فضلًا عن التنسيق مع شركة الغاز الطبيعي لتوصل الخدمة لدار رعاية الأيتام والأحداث بمركز الفتح بالاضافة إلى فحص مديرية التربية والتعليم لطلب آخر ووضع حلول عاجلة لطلبه موضحًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يبذل قصارى جهده للنهوض بمستوى الخدمات وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في المجالات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع حلول ودراسة كل طلب على حدا.



