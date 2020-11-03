الميكانيكي بيقولك.. معاني الأرقام والرموز على كاوتش السيارة وعلاقته بتوفير البنزين.. فيديو

عند ذهابك لشراء كاوتش سيارات تجد أرقاما مدونة على الإطار ولا تعلم على ماذا تدل هذه الأرقام، ففي هذا السياق نطرح عليكم ماذا تعني الأرقام المدونة على الاطار وإلى ماذا يشير كل رقم.













ونعرض على قراء "صدى البلد" كيفية معرفة معاني الأرقام والرموز الموجودة علي كاوتش السيارة، مثلًا الرقم 250/60، فالرقم 250 يشير إلى عرض الكاوتش بالملي والرقم 60 يشير إلى المسافة بين الجنط والأرض وسمك الإطار، والرقم 16 هو قياس الجنط نفسه والحرف W يرمز إلى السرعة القصوى للإطار.











أما رمز PSI فيشير إلى نسبة الضغط القصوى التي يتحملها الإطار (في هذه الحالة 40 PSI). ملاحظة: عندما تقرر الكشف على ضغط هواء العجلات، احرص على أن تكون تلك الأخيرة باردة لأن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة الهواء داخل الإطار.









إذا أردت أن تعرف ما هي القياسات اللازمة لسيارتك فستجد مطبوعا ملصقا على قائم السيارة مدون عليه قياس الجنوط المناسبة وقياس الكاوتش ومقاسه المناسب، ويجب الاهتمام بهذه الأرقام لتضمن أفضل صورة لاستهلاك الوقود ولسلامة العفشة.











