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تعليم

خبير تربوي:غلق المنشآت التعليمية حال وجود موجة ثانية لـ كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:08 م
الدكتور محمد فتح
الدكتور محمد فتح الله
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قســــم التعليم

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، أنه في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في دول أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وعودتهم للغلق وفرض حظر التجول مرة أخرى ، فإنه من المتوقع أن نشهد موجة ثانية لكورونا في مصر ، خاصة في ظل تهاون الكثير من المواطنين بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة .

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وأضاف "فتح الله" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه في حال دخول مصر في موجة ثانية ، سنضطر إلى غلق المنشات التعليمية مرة أخرى حفاظا على صحة وسلامة الطلاب من تفشي فيروس كورونا ، فصحة الطلاب في المقام والاعتبار الاول وسيتم الاعتماد على التعليم (الأونلاين) في هذه الحالة .

وأوضح ، أنه يجب اتخاذ كافة الحلول والامكانيات البديلة المتاحة ووضعها في الحسبان استعدادا لأي سيناريو قد يحدث في الفترة القادمة ودراسة هذه الحلول ومعرفة مدى أبعادها وسلبياتها والعمل على تلافيها ومعالجتها ، مشيرا إلى أنه من الطبيعي تأثر الطلاب في هذه الحالة خاصة الجوانب العملية ، لكن من الضروري الحفاظ على صحتهم لعدم تفشي الفيروس مرة أخرى .  

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