رفع جلسة محاكمة قاتل عروس الباجور بالمنوفية

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وسمحت هيئة المحكمة لدفاع بالمرافعة عن المتهم، واستمعت لطلباتهم، كما استمعت إلى طلبات هيئة المدعين بالحق المدني لأسرة المجني عليها، وحجزت القضية للحكم في أخر جلسة اليوم.

















وتعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام، يفيد استقبال منار عادل الأقرع 19 عامًا، جثة هامدة في يوم صباحيتها، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها، أكد أنه حال ذهابه إلى شقيقته يوم الصبحية للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها، وزوجها بيده سكين وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر رقم 13633 جنح الباجور، وتم إخطار النيابة العامة.

























وكانت محكمة الجنايات بمحافظة المنوفية، أمرت بإيداع محمد عثمان المتهم بقتل زوجتة منار عادل الأقرع عروس الباجور “عروس الباجور” التي ذبحت يوم الصبحية، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة، وقال المتهم في تحقيقات النيابة أن زوجتة حاولت قتلة بداعي عدم إستكمال سداد ثمن إيجار فستان الزفاف متهما شقيقها بإصابتة في بطنة بعد إكتشاف مقتل العروس مستخدما نفس السكين ،وقد أنكر هذا أثناء الفحص من قبل الأطباء النفسيين مراوغا إياهم مدعيا المرض النفسي وأنه غير مسئول عن تصرفاته ، وأستقر رأي اللجنة المتابعة له مجتمعة ومنفردة أثناء الفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفي العباسية ، من مراجعة ملف القضية ومراجعة الملف الطبي للمتهم وإجراء الفحوصات النفسية والإجتماعية أنه لايوجد لدي المتهم أي أدلة علي إضطراب نفسي حاليا أو وقت إرتكاب الجريمة وقد أجلت محكمة شبين الكوم القضية إلي يوم 4/3 لسماع أقوال ضباط المباحث حول التحريات .















