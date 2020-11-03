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تعليم

عميد طب طنطا: علاج 300 ألف مريض بمستشفيات الجامعة خلال 9 أشهر

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:35 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية المستشفيات الجامعية بطنطا لاستقبال المرضى من مختلف المحافظات، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والخدمة الطبية، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، والتزام المستشفيات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المرضي من خطر الإصابة بفيروس كورونا. 


وأوضح عميد طب طنطا، في بيان، الثلاثاء، أن المستشفيات الجامعية بطنطا استقبلت عدد 300 ألف و 345 مريضًا في مختلف التخصصات الطبية والعلاجية، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 حتى سبتمبر من العام ذاته، حيث بلغ عدد حالات الدخول 19 ألف و 922، وتم إدخال 2279 حالة إلى العناية المركزة، كما تم إجراء 5802 عملية جراحية، في حين بلغ عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية 51 ألف و 892، بينما بلغ عدد حالات قسم الاستقبال 90 ألف و 626، وحالات الأورام 3488، وجلسات الغسيل الكلوي 9202، وأجريت الأشعة لعدد 29 ألف و 700 مريضًا، في حين استقبلت المعامل 13 ألف و 227 حالة، وتم صرف العلاج على نفقة الدولة لعدد 74 ألف و 207 حالة.

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