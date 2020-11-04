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تكنولوجيا

تخطى 7 مليارات.. تعرف على الفيديو الأكثر مشاهدة فى العالم على يوتيوب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
تعرف على الفيديو
تعرف على الفيديو الأكثر مشاهدة فى العالم على يوتيوب
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ندى على
فى واحدة من المفاجئات التى تشهدها الفيديوهات على موقع يوتيوب، أصبحت أغنية الأطفال الشهيرة Baby Shark "بيبى شارك"، أكثر فيديو فى العالم  تم مشاهدته على يوتيوب، حيث حقق الفيديو رقما قياسيا ب 7.043 مليار مشاهدة على الموقع. 

وبحسب موقع The Verge فإن فيديو Baby Shark قد تفوق على الفيديو الشهير للأغنية الإسبانية Despacito للمغنيين  Luis Fonsi لويس فونسى ، و Daddy Yankee’s دادى يانكيز، حيث حققت الأغنية 7 مليار مشاهدة على الموقع، وهو ما لم يكن متوقعا، حيث كانت تصدرت الأغنية منذ العام الماضى. 


وفقا للموقع فإن فيديو Baby Shark كان قد وصل إلى حوالى 2.5 مليار مشاهدة فقط فى شهر أبريل الماضى، وفى وقت سريع للغاية أصبح الفيديو هو أكثر الفيديوهات مشاهدة فى العالم، فى وقت قصير جدا. 

وكان الفيديو قد أعيد انتاجه مرة أخرى بعمل نسخة جديدة ليصبح أكثر ملائمة للارشادات والتعليمات لفيروس كورونا، لمساعدة الأطفال على غسل أيديهم وتشجيعهم على اتباع إجراءات الوقاية للفيروس. 

ويأتى فى المركز الثالث للفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، فيديو أغنية Shape of You ، ب5 مليار مشاهدة، ويأتى فى المركز الرابع فيديو أغنية See You Again ، ثم فى المركز الخامس أغنية Uptown Funk. 

وتسعى شركة جوجل المالكة لموقع يوتيوب، لتحويل الموقع إلى أكبر موقع للتسوق الإلكترونى القائم على الفيديو، حيث سيتمكن المستخدمون من مراجعة المنتجات وشرائها من الموقع مباشرة دون اللجوء إلى أى مواقع تسويقية أخرى. 

ووضعت جوجل خطة لتحويل يوتيوب إلى أكبر موقع للتسوق الإلكترونى القائم على الفيديو لمنافسة أكبر شركات التسويق الإلكترونى فى العالم مثل شركة أمازون أو شركة Newegg وغيها من الشركات الكبرى فى هذا المجال. 
 

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