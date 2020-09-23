يوتيوب يضع قيوداً على العمر قبل مشاهدة بعض الفيديوهات

في إطار الحد من الفيديوهات العنيفة وغير المناسبة أخلاقيا؛ سيضع موقع يوتيوب YouTube قيودا جديدة، على المزيد من مقاطع الفيديو؛ للتأكد من عمر المستخدم ، قبل مشاهدتها.





وبحسب موقع The Verge فإن يوتيوب سيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في تحديد عمر المستخدمين للسماح لهم عند مشاهدة بعض الفيديوهات للتحقق من أعمارهم وإذا ماكانوا ملائمين لمشاهدتها أم لا.





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وسيطلب موقع يوتيوب من المستخدمين قبل مشاهدة بعض الفيديوهات؛ القيام بتسجيل الدخول عن طريق الحساب الخاص بيوتيوب؛ لمعرفة عمر المستخدم اولا قبل مشاهدة الفيديو، حيث لن يسمح بسن أقل من 18 عاما عند مشاهدة بعض المقاطع.





وهناك بعض الفيديوهات التى لن يسمح لمن هم دون 13 عاما بمشاهدتها؛ لكونها تعتبر فيديوهات غير ملائمة للأطفال، حيث سيقوم المراجعون في يوتيوب بتصنيف الفيدوهات إلى بوابات أو فئات عمرية، بفيديوهات تناسب المستخدمين.



