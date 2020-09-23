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تكنولوجيا

يوتيوب يضع قيوداً على العمر قبل مشاهدة بعض الفيديوهات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
يوتيوب يضع قيودا
يوتيوب يضع قيودا على العمر قبل مشاهدة بعض الفيديوهات
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ندى على
في إطار الحد من الفيديوهات العنيفة وغير المناسبة أخلاقيا؛ سيضع موقع يوتيوب YouTube  قيودا جديدة، على المزيد من مقاطع الفيديو؛ للتأكد من عمر المستخدم، قبل مشاهدتها. 

وبحسب موقع The Verge فإن يوتيوب سيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في تحديد عمر المستخدمين للسماح لهم عند مشاهدة بعض الفيديوهات للتحقق من أعمارهم وإذا ماكانوا ملائمين لمشاهدتها أم لا. 


وسيطلب موقع يوتيوب من المستخدمين قبل مشاهدة بعض الفيديوهات؛ القيام بتسجيل الدخول عن طريق الحساب الخاص بيوتيوب؛ لمعرفة عمر المستخدم اولا قبل مشاهدة الفيديو، حيث لن يسمح بسن أقل من 18 عاما عند مشاهدة بعض المقاطع. 

وهناك بعض الفيديوهات التى لن يسمح لمن هم دون 13 عاما بمشاهدتها؛ لكونها تعتبر فيديوهات غير ملائمة للأطفال، حيث سيقوم المراجعون في يوتيوب بتصنيف الفيدوهات إلى بوابات أو فئات عمرية، بفيديوهات تناسب المستخدمين. 

وبدأ موقع يوتيوب في تقييد مشاهدة محتوى الفيديو بالنسبة للمستخدمين منذ عام 2017، للحد من مشاهدة المحتوى العنيف وغير الأخلاقى، إلى جانب محاربة المعلومات المضللة والفيديوهات التى تحتوى على أخبار كاذبة وشائعات مثل تلك المتعلقة بفيروس كورونا والتى انتشرت مؤخرا على الموقع. 
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