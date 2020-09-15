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تكنولوجيا

تنافس تيك توك.. يوتيوب تصدر YouTube Shorts بعدة ميزات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:00 م
يوتيوب تصدر YouTube
يوتيوب تصدر YouTube Shorts بهذه الميزات
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ندى على
أطلقت شركة "يوتيوب" ميزتها الجديدة للفيديوهات القصيرة أمس، الاثنين، YouTube Shorts  وذلك بعد إطلاق عدد من الفيديوهات على صفتحتها الرسمية، حيث شجعت المستخدمين على إنشاء المزيد من الفيديوهات القصيرة على خدمتها الجديدة.


وبحسب موقع Engadget التقنى، فإن ميزة YouTube Shorts تنافس بشكل أساسى تطبيق تيك توك، حيث إن الميزة عبارة عن فيديو قصير بمدة 15 ثانية على الهواتف الذكية.




ويمكن للمستخدمين أن يقوموا بإنشاء عدد من الفيدوهات القصيرة على مستخدمي الموسيقى، وخاصية تسريع الفيديو، بالإضافة إلى مؤقت وخاصية التصوير البطيء. 


وأطلقت "يوتيوب" الميزة لأول مرة في الهند التى قامت بحظر تطبيق تيك توك منذ أشهر قليلة، وذلك على هواتف آيفون كما ستقوم الشركة بإطلاق YouTube Shorts لجميع المستخدمين في جميع دول العالم فى وقت قريب جدا.


وقامت "يوتيوب" بإطلاق الميزة في الوقت الذى تتجه فيه وسائل التواصل الاجتماعى بإطلاق ميزة الفيديوهات القصيرة، حيث أطلقت شركة فيسبوك ميزة  Reels، على "إنستجرام"، والتى تصل مدتها أيضا إلى 15 ثانية، كما تتميز بمجموعة هائلة من الموسيقى وتوفير عدد هائل من الفلاتر وخاصية التصوير البطيء.


وكانت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أشارت إلى نجاح شركة أوراكل الأمريكية في إتمام صفقة الاستحواذ على تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.


ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن شركة بيت دانس المالكة لتطبيق تيك توك استطاعت إتمام الاتفاق مع شركة أوراكل الأمريكية، حيث رفضت عرض شركة مايكروسوفت للاستحواذ على التطبيق.
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