صفقة بيع تيك توك مهددة بالفشل بعد إعلان الصين قرارات تقييد تصدير التكنولوجيا

أصبحت صفقة بيع تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok من قبل الشركات الأمريكية مهددة بالفشل؛ بعد قرار الحكومة الصينية بالإعلان عن عدة قواعد جديدة تقيد بيع وتصدير التكنولوجيا الصينية.





وبحسب صحيفة Financial Times فإن وزارة التجارة الصينية قد قامت بتوسيع قائمة التقنيات الخاضعة لضوابط التصدير لتشمل قواعد جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث تم تقييد تصدير التكنولوجيا القائمة على تحليل البيانات لخدمات توصية المعلومات الشخصية، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى وهو ما يشمل تطبيق تيك توك





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وصرح أشخاص مضطلعون على مفاوضات صفقة بيع تطبيق تيك توك للشركات الأمريكية بأن قرار الحكومة الصينية سيعرقل خطط شركة بايت دانس الصينية ByteDance للتوصل إلى اتفاق مبدئي.





وأضافوا أن المفاوضات ربما تستغرق وقتا أطول من الوقت المقرر للصفقة كما أن عملية البيع قد تواجه معارضة من الحكومة الصينية، الأمر الذى سيعلق المحادثات نتيجة اقوانين الجديدة.





وكانت كشفت تقارير أن شركة وول مارت Walmart الأمريكية للبيع بالتجزئة دخلت المرحلة النهائية في التفاوض مع تطبيق تيك توك TikTok إلى جانب شركات مايكروسوفت و شركة أوراكل Oracle ، وذلك قبل حظره في الولايات المتحدة من قبل الحكومة الأمريكية.





وقالت شركة وول مارت في بيان لها إنها واثقة من أن انضمامها إلى الصفقة إلى جانب مايكروسوفت سيرضى مستخدمى تيك توك في الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية معا؛ في حين لم تعلق مايكروسوفت على الأمر.





وارتفعت تقدير قيمة تطبيق تيك توك بحوالى من 30 إلى 50 مليار دولار حتى الآن، بعد أن كانت القيمة ما بين 15 مليار دولار و 30 مليار دولار أمريكى، في بداية المفاوضات عندما دخلت شركة مايكروسوفت كبديل وحيد لهذه الشركات.



